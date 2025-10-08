Психолог Кичаев отметил, что за пищевым насилием стоит искреннее желание сделать лучше

Психолог Александр Кичаев объяснил Life.ru , что такое пищевое насилие в отношениях и как научиться говорить «нет», не испортив отношения.

По словам эксперта, пищевое насилие — это ситуация, когда забота превращается в принуждение. «Пищевое насилие в отношениях — это феномен, когда забота превращается в принуждение», — отметил Кичаев. Он подчеркнул, что инициаторами могут быть как мужчины, так и женщины.

Особенно часто такое поведение проявляется у женщин, стремящихся к роли заботливой «мамочки». «Хорошим примером такого навязчивого принуждения является известная «Демьянова уха» — символ чрезмерной заботы, переходящей в давление», — добавил психолог.

Кичаев объяснил, что за этим стоит искреннее желание сделать лучше, а также потребность в одобрении и попытка заполнить внутреннюю пустоту. «Хотел как лучше, а получилось как всегда — типичная установка таких людей», — сказал он.

Чтобы избавиться от пищевого насилия, психолог советует мягко, но уверенно отказывать в случае навязчивых предложений еды, сохраняя при этом доброжелательность.