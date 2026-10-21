Психолог Казанцева назвала ходьбу способом борьбы с тревогой у подростков

Пешие прогулки помогают подросткам снизить уровень тревожности, стабилизировать настроение и защищают от депрессии. Об этом радио Sputnik рассказала практикующий клинический психолог, руководитель Центра семейной и детской психологии Вероника Казанцева.

По ее словам, во время ходьбы возникает эффект монотонного укачивания, который успокаивает психику. Справляться с эмоциональным напряжением помогают даже одна-две тысячи шагов в день. При этом ученые выяснили, что максимальное снижение риска депрессии у детей достигается при показателе около 12 тысяч шагов ежедневно.

Казанцева отметила, что современным подросткам особенно нужна ходьба из-за выраженного дефицита движения. Психолог добавила, что физическая активность так же важна и для взрослых, стремящихся улучшить душевное состояние.