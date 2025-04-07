Психолог Каталина: выгорание не получится победить, используя лишь приложения для планирования времени

Психолог Екатерина Каталина в беседе с ИА НСН сообщила, что выгорание может отступить, если уделять время своему эмоциональному состоянию.
Ранее стало известно, что студенты Пермского национального исследовательского политехнического университета создали мобильное приложение VIZZY для планирования времени. Оно помогает сбалансировать профессиональную и личную жизнь, отметили в пресс-службе вуза.
Психолог подчеркнула важность осознанности пользователя при работе с таким приложением. Однако, по ее словам, без готовности человека изменить ситуацию технологии окажутся бесполезными.
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