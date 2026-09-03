Психолог Каталина посоветовала проверить гормоны при осенней апатии

При подавленности, страхе, грусти и апатии стоит проверить общее состояние здоровья и гормоны щитовидной железы, заявила психолог Екатерина Каталина. В первые дни осени такие ощущения могут быть связаны с перестройкой организма, сообщает ИА НСН .

Каталина отметила, что переход от лета к осени может сопровождаться гормональной перестройкой. По ее словам, на самочувствие также влияет нехватка витаминов. Из-за этого у человека могут появиться уныние, апатия и ощущение, что летние планы не удалось выполнить.

Психолог посоветовала поддерживать себя: чаще включать свет, признавать свои чувства и давать себе время их прожить. Она уточнила, что мрачные переживания в начале осени могут быть естественной реакцией организма на смену сезона.

Обратиться к врачу следует, если свет, любимая музыка, фильмы и другие привычные занятия перестали приносить радость, сказала специалист.