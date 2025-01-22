Психолог Каталина: объятия снижают уровень стресса и повышают иммунитет

Во время объятий снижается уровень «гормонов стресса» и вырабатываются «гормоны счастья», что способствует повышению иммунитета. Об этом рассказала психолог и кандидат наук Екатерина Каталина в беседе с ИА НСН.
«Получается, часто обниматься — меньше болеть. При объятиях также вырабатываются „гормоны счастья“ — серотонин и дофамин, ответственные за чувство мотивации и удовольствия, и эндорфины, которые помогают расслабиться и обрести чувство безопасности», — объяснила специалист.
Каталина добавила, что объятия — не только способ поддержать человека и выразить радость при встрече, но и важный процесс для укрепления здоровья и улучшения самочувствия.
Свыше 54 километров автодорог отремонтируют в Дмитровском округе в 2025 году
Пассажиры «Мострансавто» оплатили проезд банковским картам 8 млн раз с 1 января
Подмосковье выделит еще 16 млрд рублей на запкупку техники для больниц
Зеленский допустил переговоры с Путиным, но при одном условии
МВД предложило упростить порядок оформления пьянства за рулем
Митинг ко Дню освобождения Подмосковья от фашистских захватчиков прошел в Дмитрове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте