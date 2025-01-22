Психолог Каталина: объятия снижают уровень стресса и повышают иммунитет

Во время объятий снижается уровень «гормонов стресса» и вырабатываются «гормоны счастья», что способствует повышению иммунитета. Об этом рассказала психолог и кандидат наук Екатерина Каталина в беседе с ИА НСН .

«Получается, часто обниматься — меньше болеть. При объятиях также вырабатываются „гормоны счастья“ — серотонин и дофамин, ответственные за чувство мотивации и удовольствия, и эндорфины, которые помогают расслабиться и обрести чувство безопасности», — объяснила специалист.

Каталина добавила, что объятия — не только способ поддержать человека и выразить радость при встрече, но и важный процесс для укрепления здоровья и улучшения самочувствия.