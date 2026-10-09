Психолог Каталина напомнила, что правильный отдых должен соответствовать типу усталости

Психолог Екатерина Каталина напомнила, что правильный отдых должен соответствовать типу усталости. Об этом пишет ИА НСН .

При физической усталости помогают сон и теплый душ, при умственной — растяжка и прогулка, а при эмоциональной — уединение и снижение контактов.

По словам Каталиной, важно не доводить организм до истощения и делать короткие паузы в течение дня, иначе двух выходных не хватит.

Врач Анастасия Самойлова добавила, что двух выходных недостаточно для полного восстановления: они дают лишь психологическую разгрузку, тогда как для биохимической перезагрузки требуется 72 часа, сообщили «Известия».