Психолог Каталина напомнила, что правильный отдых должен соответствовать типу усталости
Психолог Екатерина Каталина напомнила, что правильный отдых должен соответствовать типу усталости. Об этом пишет ИА НСН.
При физической усталости помогают сон и теплый душ, при умственной — растяжка и прогулка, а при эмоциональной — уединение и снижение контактов.
По словам Каталиной, важно не доводить организм до истощения и делать короткие паузы в течение дня, иначе двух выходных не хватит.
Врач Анастасия Самойлова добавила, что двух выходных недостаточно для полного восстановления: они дают лишь психологическую разгрузку, тогда как для биохимической перезагрузки требуется 72 часа, сообщили «Известия».