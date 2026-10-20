Психолог Касимова связала стресс и недосып с появлением отеков

Стресс, недостаток сна и нарушения привычного режима могут отражаться на самочувствии и способствовать появлению отеков. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала психолог, телесно-ориентированный терапевт София Касимова.

По ее словам, если человек спит всего четыре часа или просыпается ночью, организм не успевает вывести жидкость, накопленную для переработки дневного напряжения, пишут «Известия».

Среди других причин специалист назвала отказ от завтрака в первые полчаса после пробуждения, употребление алкоголя и привычку долго листать социальные сети перед сном. Касимова подчеркнула, что трудности с засыпанием без снотворных или алкоголя свидетельствуют об истощении нервной системы.

Для улучшения самочувствия психолог советует наладить режим сна, уделяя отдыху 7–8 часов в сутки. По ее мнению, даже несколько дней полноценного отдыха способны уменьшить ощущение перегрузки, а изменения образа жизни дадут заметный результат уже через пару недель.