Психолог Яушева назвала ощущение «дыры внутри» симптомом депрессии

Чувство непреходящей усталости часто становится индикатором депрессии. Это связано с серьезными сбоями в функционировании нервной и эндокринной систем, рассказала психолог Дарья Яушева в интервью « Известиям ».

Как пояснила специалист, при ментальном расстройстве наблюдается нарушение функционирования гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы, которая контролирует стресс и энергию.

«Это приводит к дисбалансу кортизола — гормона стресса, а также изменению биологических ритмов организма, в результате чего даже полноценный сон не дает ощущения восстановления», — отметила эксперт.

По ее словам, к симптомам депрессии также относятся подавленность, ощущение пустоты и «дыры внутри», потеря интереса к привычным занятиям, чувство вины или собственной никчемности, а также ангедония — неспособность испытывать радость. Кроме того, могут наблюдаться проблемы с аппетитом и ухудшение концентрации внимания.