Психолог Ярикова назвала потерю аппетита и проблемы со сном опасными признаками депрессии
С приходом осени некоторые замечают ухудшение настроения и общего самочувствия. Однако важно понимать, когда речь идет о хандре, а когда — о серьезном психическом состоянии, предупредила психолог Елена Ярикова в интервью KP.RU.
По ее словам, депрессия и осенняя апатия — не одно и то же.
«Важно наблюдать за собственным состоянием и не пропустить опасные симптомы, которые говорят о начале болезни, а не временной хандре», — заявила эксперт.
Как пояснила психолог, хандра часто возникает из-за сокращения светового дня и адаптации к холодам. В таких случаях усталость и апатия могут пройти сами. Опасные признаки депрессии включают длительный упадок настроения, потерю аппетита или переедание, проблемы со сном, невозможность получать удовольствие и сильное чувство вины.