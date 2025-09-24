Психолог Ярикова назвала потерю аппетита и проблемы со сном опасными признаками депрессии

С приходом осени некоторые замечают ухудшение настроения и общего самочувствия. Однако важно понимать, когда речь идет о хандре, а когда — о серьезном психическом состоянии, предупредила психолог Елена Ярикова в интервью KP.RU .

По ее словам, депрессия и осенняя апатия — не одно и то же.

«Важно наблюдать за собственным состоянием и не пропустить опасные симптомы, которые говорят о начале болезни, а не временной хандре», — заявила эксперт.

Как пояснила психолог, хандра часто возникает из-за сокращения светового дня и адаптации к холодам. В таких случаях усталость и апатия могут пройти сами. Опасные признаки депрессии включают длительный упадок настроения, потерю аппетита или переедание, проблемы со сном, невозможность получать удовольствие и сильное чувство вины.