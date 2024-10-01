Психолог Якуба призвала россиян не перегружать себя в шестидневную рабочую неделю

Психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Якуба в беседе с RT призвала россиян не планировать большое количество дел в шестидневную рабочую неделю — с 28 октября по 2 ноября.

По словам специалиста, в этот период важно выполнять ключевые задачи, а также позаботиться о своем физическом и психологическом здоровье. Она также призвала соблюдать физическую активность и контролировать режим сна и бодрствования.

«Шестидневная рабочая неделя обладает минимальным уровнем стресса — он гораздо меньше по выраженности, чем, например, от смены часовых поясов», — пояснила психолог.

Якуба добавила, что организм достаточно быстро адаптируется к шести рабочим дням, если следовать рекомендациям.