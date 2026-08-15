Психолог Иорданян назвала признак панической атаки

Необъяснимый страх смерти при учащенном сердцебиении и сбитом дыхании может указывать на паническую атаку, передает РИАМО .

Клинический и социальный психолог Ксения Иорданян пояснила, что паническую атаку от инфаркта или инсульта может отличать немотивированный страх смерти. При первом таком эпизоде она призвала вызвать скорую помощь, чтобы исключить острые состояния.

«ПА — это физиологическая реакция на невозможность эмоциональной обработки ситуации. Паническая атака обычно проходит за 30 минут, но может длиться до часа», — цитирует Иорданян радио Sputnik.

Свидетелям приступа психолог посоветовала оставаться рядом и следить за безопасностью человека, например не позволять ему выбежать на дорогу. Не стоит пытаться усадить человека: лучше спросить, что ему нужно, и по возможности выполнить просьбу.

Если приступ случился на улице, человека следует отвести в небольшое помещение, а если в машине — вывести наружу. Иорданян также рекомендовала физический контакт и спокойный твердый голос без резких движений.