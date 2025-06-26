Психолог Ильина предупредила о риске депрессии из-за пластической операции

Пластическая хирургия — популярное направление медицины, связанное с индустрией красоты. Однако за желанием преобразиться могут последовать психологические расстройства. Подробнее рассказала психолог Елена Ильина, передала «Вечерняя Москва».

Как пояснила эксперт, если процедура прошла успешно и пациент доволен итогом, его самооценка повышается, он испытывает положительные эмоции. Однако если результаты не оправдали ожиданий, это может привести к стрессу, депрессии и даже суицидальным мыслям.

Специалист посоветовала не оставаться наедине с проблемами. Необходимо поддерживать связь с лечащим врачом, психологом или психотерапевтом. Также полезно окружить себя поддержкой и найти хобби, добавила Ильина.