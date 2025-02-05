Психолог Игонина рассказала, что смена сферы деятельности может улучшить настроение зимой

В зимний период многие люди сталкиваются со снижением настроения, сонливостью и апатией. В беседе с РИАМО специалист психологической помощи Екатерина Игонина рассказала о нескольких нестандартных способах поднять настроение в холодное время года.

Один из эффективных инструментов — участие в развлекательных мероприятиях. Речь идет не только о походах в театр или на концерт, но и о разнообразных ивентах: квестах, мастер-классах, иммерсионных шоу или занятиях экстремальным спортом. Такие активности помогут получить заряд положительных эмоций.

Еще один совет от психолога — смена сферы деятельности. После рабочего дня в офисе попробуйте заняться чем-то новым, например, рукоделием или установкой светодиодной подсветки в квартире. Разнообразие и новые впечатления способствуют улучшению настроения, передает kp.ru.