Психолог Хорс объяснил, как психосоматика влияет на здоровье

Психосоматика влияет как на психическое, так и на физическое состояние организма. Об этом сообщил психолог Михаил Хорс Общественной службе новостей .

По словам Хорса, хроническое стрессовое перенапряжение нервной системы может ослабить иммунную систему, увеличивая вероятность возникновения различных заболеваний, включая онкологические и желудочно-кишечные расстройства. В то же время отсутствие сильных эмоциональных потрясений способно укрепить защитные механизмы организма и содействовать процессам заживления и выздоровления, пишет «Ридус».

Эксперт предостерегает от переоценки роли внутреннего состояния в контексте физического здоровья. Нельзя «придумать» себе болезнь или привлечь ее при помощи страха, а также невозможно лечиться или защититься только через умиротворение — психика является лишь одним из ряда факторов. Современная наука подтверждает связь между психическими и физическими состояниями, и это подтверждено данными доказательной медицины, отметил собеседник издания.

Хорс подчеркивает, что некоторые злоупотребляют этой связью, указывая, например, на то, что недомогание является следствием мыслей и эмоций, в результате чего заболевших зачастую обвиняют в том, что они «сами хотели заболеть». Это спекуляции, не имеющие под собой реальной основы, считает специалист.