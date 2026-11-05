Психолог Хорс объяснил, как психосоматика влияет на здоровье
Психосоматика влияет как на психическое, так и на физическое состояние организма. Об этом сообщил психолог Михаил Хорс Общественной службе новостей.
По словам Хорса, хроническое стрессовое перенапряжение нервной системы может ослабить иммунную систему, увеличивая вероятность возникновения различных заболеваний, включая онкологические и желудочно-кишечные расстройства. В то же время отсутствие сильных эмоциональных потрясений способно укрепить защитные механизмы организма и содействовать процессам заживления и выздоровления, пишет «Ридус».
Эксперт предостерегает от переоценки роли внутреннего состояния в контексте физического здоровья. Нельзя «придумать» себе болезнь или привлечь ее при помощи страха, а также невозможно лечиться или защититься только через умиротворение — психика является лишь одним из ряда факторов. Современная наука подтверждает связь между психическими и физическими состояниями, и это подтверждено данными доказательной медицины, отметил собеседник издания.
Хорс подчеркивает, что некоторые злоупотребляют этой связью, указывая, например, на то, что недомогание является следствием мыслей и эмоций, в результате чего заболевших зачастую обвиняют в том, что они «сами хотели заболеть». Это спекуляции, не имеющие под собой реальной основы, считает специалист.