Психолог Хорс: хроническое напряжение нервной системы повышает риски развития рака

Сегодня в Интернете можно найти практически любую информацию, однако не каждый пользователь проверяет достоверность данных. Так, при первых признаках какой-либо болезни, человек читает форумы, а после впадает в состояние навязчивого страха за свое здоровье и жизнь. Об этом рассказал «Общественной службе новостей» кандидат психологических наук Михаил Хорс.
По его словам, хронический стресс приводит к ослаблению иммунитета. Когда нервная система регулярно находится в напряжении, у нее заканчивается ресурс на выполнение других функции.
Это замедляет работу мозга по обнаружению очагов воспаления в организме. В итоге кратно увеличивается вероятность развития онкологических заболеваний, отметил специалист.
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