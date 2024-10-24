Психолог Хорс: хроническое напряжение нервной системы повышает риски развития рака

Сегодня в Интернете можно найти практически любую информацию, однако не каждый пользователь проверяет достоверность данных. Так, при первых признаках какой-либо болезни, человек читает форумы, а после впадает в состояние навязчивого страха за свое здоровье и жизнь. Об этом рассказал «Общественной службе новостей» кандидат психологических наук Михаил Хорс.

По его словам, хронический стресс приводит к ослаблению иммунитета. Когда нервная система регулярно находится в напряжении, у нее заканчивается ресурс на выполнение других функции.

Это замедляет работу мозга по обнаружению очагов воспаления в организме. В итоге кратно увеличивается вероятность развития онкологических заболеваний, отметил специалист.