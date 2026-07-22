Психолог Хелемеля призвала не сочетать йогу и стрельбу людям с импульсивными расстройствами

В России появляется новый формат тренировок, где дыхательные практики и растяжка после йоги сочетаются со стрельбой в тире. Клинический психолог Анастасия Хелемеля объяснила, что такая практика может помочь получить ощущение эмоциональной разгрузки. Юрист Софья Лукинова рассказала «Известиям» о требованиях к организаторам подобных занятий.

По мнению психолога Анастасии Хелемели, популярность такого формата объясняется стремлением человека к катарсису через контроль. Йога помогает достичь внутреннего спокойствия, а стрельба требует максимальной концентрации. Это позволяет пережить состояние «безопасной опасности» — быть в ситуации, которая внешне связана с риском, но полностью контролируется правилами.

Однако психолог отмечает, что стрельба не является полноценной терапией. Она может помочь переключить внимание с тревожных мыслей на конкретную задачу, но без работы с причиной стресса эффект может быть временным.

Существуют и риски. Психолог не рекомендует такой формат людям с импульсивными расстройствами, биполярным расстройством в маниакальной фазе и при острой тревожности. Также важно не закрепить связь между агрессией и оружием.

Начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова рассказала, что ответственность за организацию процесса, безопасность и соблюдение правил несут администрация площадки, организатор мероприятия и инструктор. Требования к лицензированию зависят от статуса стрелкового клуба. Для огнестрельных тиров необходимо обязательное лицензирование и работа в соответствии с Федеральным законом «Об оружии».