Психолог Гусева назвала эмоциональные решения главной ошибкой в отношениях

Принятие решений под воздействием эмоций — одна из ключевых ошибок в отношениях. Об этом заявила психолог Татьяна Гусева в беседе с News.ru .

По ее словам, эмоции играют важную роль в человеческих взаимоотношениях, но их доминирование может негативно сказываться на способности принимать разумные решения. Эмоциональный всплеск снижает активность префронтальной коры головного мозга, что делает трудным логическое осмысление ситуации, пояснила эксперт.

«Активируется лимбическая система — часть мозга, отвечающая за инстинкты, и это приводит к тому, что реакция становится первичной и инстинктивной, а не продуманной», — отметила психолог.

Психолог призвала осознать значимость рационального анализа перед принятием важных решений в отношениях, чтобы минимизировать вероятность сожалений в будущем.