Психолог Голубович-Красавцева призвала пересмотреть всю систему ценностей для избежания выгорания

Бизнес-психолог Елена Голубович-Красавцева в интервью NEWS.ru рассказала, как предотвратить эмоциональное выгорание. Она подчеркнула, что многие люди считают постоянную занятость синонимом продуктивности, что приводит к перегрузкам и истощению.

По словам эксперта, управление временем заключается не в том, чтобы впихнуть в сутки как можно больше задач, а в том, чтобы выбирать правильные дела и делать их в подходящем состоянии. Голубович-Красавцева отметила, что часто люди перегружают себя не из-за неумения отделять важное от срочного, а из-за путаницы между занятостью и эффективностью. Чтобы избежать выгорания, необходимо пересмотреть свою систему приоритетов и ценностей.

Для профилактики выгорания психолог рекомендовала практиковать когнитивную честность — умение трезво оценивать свое состояние и потребности. Она выделила ключевые признаки надвигающегося выгорания: апатию, раздражительность, потерю мотивации и хроническую усталость. Важно вовремя замечать эти симптомы и не игнорировать их.

Ранее психолог Денис Хакимов заявил, что тем, кто стремится достичь карьерного успеха, следует регулярно анализировать свои мотивы действий.