Психолог Гладких отметила, что боязнь врачей может формироваться из-за ранних стрессов и подавленных эмоций

Клинический психолог Лилия Гладких рассказала РИАМО , что ятрофобия — боязнь врачей — может формироваться из-за ранних стрессов и подавленных эмоций, а не только из-за плохого опыта.

Психолог отметила, что если ребенок сталкивается с сильным стрессом или аффектом у близкого человека, например, у матери, то его психика фиксирует не только состояние человека, но и окружающую обстановку — людей в белых халатах, запахи, атмосферу. Из-за этого в дальнейшем похожие ситуации могут вызывать тревогу, даже если сам эпизод уже не осознается, написал «Петербургский дневник».

Гладких добавила, что другой сценарий связан с подавлением эмоций в детстве. Когда ребенку не разрешают проявлять страх или слезы, он учится запирать свои переживания. В результате эти невыраженные эмоции смещаются на более безопасный объект, например, на врача. Так формируется стойкая связь: врач = опасность.

Также эксперт отметила, что глубинной основой страха перед врачами может быть страх смерти. Врач в нашем восприятии наделяется особой властью, поскольку знает и понимает то, что недоступно обычному человеку.