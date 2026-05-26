Психолог Германчук рассказала, что во время острого стресса человек может стать более привлекательным

Клинический психолог и физиогномист Ольга Германчук рассказала радиостанции «Говорят Москва» , что во время острого стресса человек может стать более привлекательным. Это связано с гормональной реакцией организма на нервное напряжение.

Специалист объяснила: «Во время острого стресса мы становимся очень привлекательными. Об этом, на самом деле, говорят наши гормоны. Это дистресс, который дает возможность коже выравниваться, становиться гладкой».

Также, по словам Германчук, глаза становятся горящими, взгляд — ярким и острым, черты лица — более утонченными. Меняется и походка: человек идет быстро, стремится что-то показать. Однако такое состояние трудно выдержать долго, отметила психолог.