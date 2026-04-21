Психолог Гельман развеяла миф о том, что под гипнозом можно управлять человеком

Клинический психолог и гипнотерапевт Ольга Гельман в интервью «Газете.Ru» поделилась, каким образом гипнотерапия способствует избавлению от старых тревог и негативных автоматических реакций. Специалист отметила, что данный метод особенно эффективен при работе с тревожными расстройствами, паническими атаками, психосоматическими симптомами, хроническим напряжением и повторяющимися жизненными сценариями.

Гельман акцентировала внимание на фундаментальной разнице между эстрадным и медицинским гипнозом.

«На эстраде — шоу и внушение. А в терапии мы работаем с внутренним опытом, чтобы освободить тело от напряжения, которое копилось годами, иногда десятилетиями», — подчеркнула эусперт.

Психолог разъяснила, что гипнотерапевт помогает человеку глубже проникнуть в проблему, а не избегать ее, что приводит к перепроживанию незавершенного действия и новому выбору на уровне бессознательного. Также Гельман развеяла распространенные мифы о гипнотерапии, подчеркнув, что под гипнозом невозможно управлять человеком, никто не застрянет в трансе, и это не магия, а наука о внимании и работе психики.

Важно отметить, что гипнотерапия имеет противопоказание — тяжелые психические состояния в острой фазе, при которых применение гипноза допустимо только в условиях стационара. Гельман предостерегла от риска, связанного с неквалифицированными специалистами, и подчеркнула необходимость проверки их образования в области клинической психологии или медицины с дополнительной специализацией по гипнотерапии.