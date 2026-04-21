Психолог Гельман назвала гипноз одним из способов избавления от тревоги

Клинический психолог и гипнотерапевт Ольга Гельман в интервью «Газете.Ru» объяснила, почему некоторые люди не могут избавиться от тревоги, даже если осознают ее причины.

Психолог отметила, что осознание проблемы происходит в коре головного мозга — зоне логики и анализа. Однако тревога и реакция на ситуацию рождаются в более древних структурах мозга: лимбической системе, миндалевидном теле и ретикулярной формации. Эти системы работают быстрее сознания и не реагируют на слова, они учатся только на личном опыте.

По ее словам, если проблема не решается на уровне сознания, значит, она лежит глубже, в бессознательном. В таких случаях может помочь гипнотерапия, которая позволяет работать напрямую с автоматическими реакциями, управляющими поведением.

«Гипноз — это состояние фокусированного внимания, в котором вы бываете каждый день: когда вас укачивает в транспорте, вы смотрите фильм или идете по знакомому маршруту на автомате», — добавила Гельман.

Однако гипноз — лишь один из способов решения проблемы. Психолог рекомендовала обратиться к специалисту, чтобы найти истинную причину тревоги и преодолеть ее.