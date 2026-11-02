Психолог Галкина объяснила, что ноябрьская сонливость и апатия связаны со сбоем циркадных ритмов

Сонливость, апатия и тяга к сладкому в конце осени связаны с сокращением светового дня и сбоем циркадных ритмов. Об этом сайту «Известия» рассказала клинический психолог Мария Галкина.

По ее словам, из-за нехватки солнца активнее вырабатывается мелатонин и меняется обмен серотонина, поэтому человеку сложнее просыпаться по утрам, падает активность и растет тревожность. Сезонные колебания настроения отмечают у себя около 17% людей, а симптомы сезонного аффективного расстройства выявляют примерно у 9%.

Чтобы справиться с хандрой, специалист рекомендовала гулять днем при естественном освещении, соблюдать постоянный график сна, ограничить кофеин во второй половине дня и не винить себя за замедление темпа. Если апатия не проходит несколько недель, эксперт советует обратиться к врачу.