Психолог Ермолаева предупредила о недоказанных опасных методах лечения РАС

Евгения Ермолаева, психолог и исполнительный директор Санкт-Петербургского института раннего вмешательства, дала интервью газете « Петербургский дневник ». В ходе беседы она обратила внимание на проблему спекуляций на теме аутизма.

По словам эксперта, многие действительно превращают помощь детям с расстройством аутистического спектра в бизнес.

«Недавно из другого города к нам приехал ребенок, у которого действительно РАС. И некий якобы доктор лечил его БАДами на 700 тысяч рублей. Так что пусть лучше приходят к нам и наблюдаются, переписываются и ждут торта, чем такие типы лечения», — заявила Ермолаева.

Она также отметила, что существует множество непроверенных способов лечения РАС. Некоторые из них, например плавание с дельфинами или верховая езда, относительно безопасны, но бесполезны. Гораздо хуже, когда родители полагаются на опасное лекарство, будь то пиявки или таблетки, и теряют драгоценное время, пояснила психолог.