Психолог Ермолаева: изменение аппетита и головные боли могут указывать на наличие скрытого стресса

Стресс имеет способность проявляться в скрытой форме, которая часто остается незамеченной. О подобных проявлениях рассказала психолог Анна Ермолаева в интервью «Газете.Ru» .

По словам специалиста, физические симптомы скрытого стресса могут включать напряжение в мышцах, головные боли, проблемы со сном, изменение аппетита, а также учащенное сердцебиение и зубную боль.

На эмоциональном уровне снижается общий фон настроения без явной грусти или апатии. Кроме того, можно встретить такие когнитивные нарушения, как ухудшение памяти, мышления, воображения и других умственных способностей.

Скрытый стресс трудно распознать сразу, поскольку он не вызывает резких внешних проявлений вроде слез, истерик или агрессии. Однако важно понимать, что хронический стресс влияет на все аспекты жизни человека, включая здоровье и продуктивность, отметила Ермолаева.