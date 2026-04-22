Психолог Ермолаев рекомендовал использовать правило двух минут при СДВГ

Клинический психолог Максим Ермолаев в интервью «Газете.ru» поделился рекомендациями для взрослых, страдающих от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Эксперт предложил техники самопомощи, подтвержденные исследованиями. Так, важно обеспечить нормальный сон, ведь недосып значительно усугубляет симптомы.

Кроме того, специалист посоветовал обратить внимание на метод Pomodoro: работать интервалами, например 25 минут работы и пять минут отдыха.

Еще один вариант — правило двух минут: если задача занимает меньше двух минут, ее стоит выполнить сразу. Также следует регулярно заниматься физической активностью, так как аэробные нагрузки помогают регулировать внимание, добавило ИА НСН.