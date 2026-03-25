Психолог Ермолаев рассказал, что для постановки диагноза СДВГ не требуется проводить МРТ головного мозга

Клинический психолог Максим Ермолаев в интервью «Газете.Ru» разъяснил, как распознать синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у взрослых и не спутать его с обычной прокрастинацией.

Ермолаев подчеркнул, что СДВГ — это не просто черта характера, а диагноз, который ставится в соответствии с критериями DSM-5 (диагностического руководства по психическим расстройствам, разработанного Американской психиатрической ассоциацией).

Психолог отметил основные признаки СДВГ. Средит них — раннее начало (симптомы присутствовали в детстве), хронический характер (симптомы наблюдаются постоянно), тотальность (проблемы возникают не только на работе, но и в личной жизни, финансах и отношениях), а также нарушение исполнительных функций (сложности с планированием, организацией, управлением временем).

По словам Ермолаева, диагностикой занимаются психиатры или клинические психологи. Они проводят длительное клиническое интервью, собирают анамнез и используют стандартизированные опросники (ASRS — шкала для самодиагностики симптомов СДВГ у взрослых, CAARS — рейтинговые шкалы Коннерса для оценки СДВГ у взрослых).

Психолог также добавил, что для постановки диагноза СДВГ не требуется проводить МРТ головного мозга, так как этот метод не является индивидуальным тестом и показывает лишь статистические различия в группах.