Психолог Еремина: упражнения на равновесие помогают улучшить работу мозга
Различные координационные упражнения помогают улучшить когнитивные функции. Об этом рассказала психолог Юлия Еремина в беседе с РИАМО.
По ее словам, для повышения качества работы мозга зачастую используют специальные платформы, на которых сложно удержать равновесие.
«Но практиковать баланс можно и дома: например, стоять на одной ноге с открытыми или закрытыми глазами», — отметила эксперт.
Она также посоветовала обратить внимание на игры с мячами разных размеров. Отличный вариант — жонглирование.
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