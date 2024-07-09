Психолог Еремина: упражнения на равновесие помогают улучшить работу мозга

Различные координационные упражнения помогают улучшить когнитивные функции. Об этом рассказала психолог Юлия Еремина в беседе с РИАМО.

По ее словам, для повышения качества работы мозга зачастую используют специальные платформы, на которых сложно удержать равновесие.

«Но практиковать баланс можно и дома: например, стоять на одной ноге с открытыми или закрытыми глазами», — отметила эксперт.

Она также посоветовала обратить внимание на игры с мячами разных размеров. Отличный вариант — жонглирование.

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