Психолог Еремина: упражнения на равновесие помогают улучшить работу мозга

Различные координационные упражнения помогают улучшить когнитивные функции. Об этом рассказала психолог Юлия Еремина в беседе с РИАМО .

По ее словам, для повышения качества работы мозга зачастую используют специальные платформы, на которых сложно удержать равновесие.

«Но практиковать баланс можно и дома: например, стоять на одной ноге с открытыми или закрытыми глазами», — отметила эксперт.

Она также посоветовала обратить внимание на игры с мячами разных размеров. Отличный вариант — жонглирование.