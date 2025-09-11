Психолог Еременко рассказала, что послеродовая депрессия может проявляться подавленностью и плаксивостью

Послеродовая депрессия представляет собой серьезное психологическое расстройство, требующее профессиональной помощи и способное привести к долгосрочным последствиям для семьи. Клинический психолог клиники ментального здоровья «Аксона» Анжелика Еременко рассказала «Известиям» о рисках недооценки этого состояния, которое затрагивает каждую седьмую женщину.

«Послеродовая депрессия — это не проступок и не каприз. Это не отметина о недостатке любви к ребенку и не клеймо слабохарактерности. Это тяжелое испытание, болезнь, которая приходит без спроса, чтобы украсть радость», — подчеркнула психолог.

Она объяснила, что депрессия возникает из-за гормональных изменений, эмоционального истощения, конфликта между ожиданиями и реальностью материнства и потери прежней идентичности. Тревожные признаки включают подавленность, плаксивость, потерю интереса к жизни, чувство вины и нарушения сна.

Еременко обратила внимание на последствия невылеченной депрессии: «Игнорирование послеродовой депрессии — это бомба замедленного действия, которая бьет по всей системе семьи. Когда маму накрывает депрессия, жизненно важная эмоциональная связь с ребенком рвется. Для малыша это как если бы вдруг погасло солнце: холодно, страшно и непонятно».

Психолог рекомендовала обращаться за помощью к психиатру и клиническому психологу.