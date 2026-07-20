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Психолог Ениколопов призвал не ставить себе СДВГ без врача

Руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук Сергей Ениколопов обозначил, что подтверждать СДВГ должен врач, а не сам пациент, сообщает ИА НСН.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности стал модным диагнозом, однако это не означает, что он есть у всех, кто подозревает его у себя.

Ениколопов разъяснил, что пациентам нужно обращаться за подтверждением к врачу. По его словам, специалист либо подтвердит диагноз, либо развеет такие подозрения.

Отмечается, что СДВГ все чаще диагностируют у женщин 20-40 лет. Среди возможных причин назвали гормональные изменения, стресс и постоянный просмотр коротких видео в интернете.

Ениколопов усомнился, что этот синдром действительно получил настолько широкое распространение.