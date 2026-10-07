Психолог Ениколопов отметил, что бесконтрольный прием успокоительных и БАДов мешает вовремя выявить тяжелые расстройства

Пользователи соцсетей все чаще занимаются самодиагностикой и преувеличивают переживания из-за реакции онлайн-аудитории. Об этом ИА НСН заявил руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов.

Эксперт отметил, что люди нередко принимают обычные переживания за болезнь и делятся тревогами ради эмоционального отклика. Вместо жалоб в интернете он рекомендовал обращаться за квалифицированной помощью к психологам.

Ениколопов также предостерег от постоянного приема безрецептурных успокоительных средств и БАДов. По его словам, препараты вызывают привыкание и мешают вовремя распознать тяжелые расстройства. В результате почти 60% пациентов в мире опаздывают с началом лечения.