Психолог Долженко отметил, что сны могут сигнализировать о состоянии организма

Психолог и клинический психолог Сергей Долженко рассказал «Вечерней Москве» о значении образов в сновидениях и о том, какую информацию можно из них извлечь.

Сны могут сигнализировать о состоянии организма или быть реакцией на события во внешней среде. Например, в практике Сергея Долженко был случай, когда сон пациента помог выявить рак на ранней стадии. Также психолог приводит примеры снов, которые содержат ответы на эмоциональные запросы человека.

Во снах часто появляются образы, связанные с водой, цветами, пауками, обручальными кольцами и серьгами. Эти символы могут иметь различные толкования, которые зависят от контекста сна и жизни человека. Так, вода ассоциируется с переживаниями, цветы — с любовью, а паук может предупреждать о семейных ссорах.

Чтобы понять смысл снов, важно уметь коротко пересказывать их содержание, выделяя ключевые образы и события. Это помогает расшифровать послание, которое хочет передать бессознательное.