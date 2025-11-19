Психолог Девятка рассказала о различиях между хронической усталостью и обычной

Психолог Анна Девятка в беседе с RT рассказала, как распознать у себя хроническую усталость и можно ли ее скорректировать. По словам эксперта, обычную усталость можно вылечить отдыхом. После выходных, проведенных с пользой для здоровья, человек просыпается бодрым и полным сил.

При хронической усталости, напротив, возникает ощущение пустоты и перегрузки. «Это ощущение умственного дискомфорта... Появляются когнитивные искажения, такие как забывчивость», — пояснила Девятка.

Также она отметила, что при хронической усталости могут появиться телесные перенапряжения в груди, мышцах, животе. Человек может зацикливаться на мыслях о своей неуспешности и постепенно погружаться в депрессию.

Для корректировки состояния, по словам психолога, требуется немало времени. Первый шаг — выравнивание сна. Если самостоятельно не удается наладить режим, следует обратиться к неврологу или психиатру.

Кроме того, психолог советует учиться расслабляться. Для этого могут подойти процедуры в кедровых бочках, массаж, сауна, йога или легкая медитация.