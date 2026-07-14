Психолог Денисова-Мельникова сообщила, что привычка ходить дома голым может указывать на проблемы с психикой

Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова сообщила в беседе с «Абзацем» , что привычка ходить дома без одежды не всегда является нормой.

По ее словам, такое поведение может сигнализировать о психических отклонениях, если оно нарушает личные границы других людей.

«Например, если дома есть дети, гости, родственники, соседи напротив с панорамными окнами, тут уже важно думать не только о своей свободе, но и о психике окружающих», — объяснила эксперт.

Психолог подчеркнула, что важно уважать личные границы других людей и не стремиться шокировать или смущать их.