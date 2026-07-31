Психолог Денисова-Мельникова назвала ранние признаки деменции

Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова предупредила, что прогрессирующая путаница в привычных делах может указывать на деменцию и другие нарушения, сообщает «Абзац» .

Денисова-Мельникова заметила, что насторожиться нужно, если человеку все труднее выполнять обычные действия, он забывает знакомые маршруты, не узнает людей или теряется в привычной обстановке.

«Такие изменения могут встречаться при некоторых неврологических заболеваниях, различных видах деменции, последствиях инсульта, черепно-мозговых травм, а иногда и при выраженной депрессии», — сказала Денисова-Мельникова.

Разовая путаница в бытовых ситуациях не всегда говорит о болезни. Ее могут вызвать недосып, постоянный стресс, перегрузка и многозадачность. В таких случаях психолог посоветовала отдохнуть и снизить нагрузку.