Психолог Денисов-Мельников предупредил об опасности навязчивых мыслей

Денисов-Мельников рассказал, что особенно опасны состояния, при которых человеку трудно сопротивляться желанию причинить вред себе или другим. Даже при легкой форме обсессивно-компульсивного расстройства человеку бывает сложно контролировать такие импульсы.

«Навязчивые мысли могут привести к страшным последствиям, но важно, на почве чего возникает навязчивость. Если это касается желания кого-то покалечить, убить или сделать другие нехорошие вещи — это очень опасно», — сказал психолог.

По его словам, обсессии могут возникать из-за стресса, тревоги, недосыпа, усталости и внутренних конфликтов. Мозг при этом постоянно возвращается к одной теме, от которой человеку трудно избавиться самостоятельно.

Менее опасными психолог назвал стремление к идеальному порядку или постоянные проверки дома. Однако он посоветовал не ограничиваться самопомощью и обращаться к психологу или психиатру: в ряде случаев требуется медикаментозная поддержка, передает MIR24.TV.