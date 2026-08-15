Психолог Денисов-Мельников предупредил об опасности навязчивых мыслей
Психолог Валентин Денисов-Мельников сообщил, что навязчивые мысли об агрессии требуют обращения к специалисту, пишет «Абзац».
Денисов-Мельников рассказал, что особенно опасны состояния, при которых человеку трудно сопротивляться желанию причинить вред себе или другим. Даже при легкой форме обсессивно-компульсивного расстройства человеку бывает сложно контролировать такие импульсы.
«Навязчивые мысли могут привести к страшным последствиям, но важно, на почве чего возникает навязчивость. Если это касается желания кого-то покалечить, убить или сделать другие нехорошие вещи — это очень опасно», — сказал психолог.
По его словам, обсессии могут возникать из-за стресса, тревоги, недосыпа, усталости и внутренних конфликтов. Мозг при этом постоянно возвращается к одной теме, от которой человеку трудно избавиться самостоятельно.
Менее опасными психолог назвал стремление к идеальному порядку или постоянные проверки дома. Однако он посоветовал не ограничиваться самопомощью и обращаться к психологу или психиатру: в ряде случаев требуется медикаментозная поддержка, передает MIR24.TV.