Психолог Денисов-Мельников назвал меры против послеродовой депрессии

Денисов-Мельников рассказал, что молодые матери часто сталкиваются с нехваткой отдыха. Сон короткими отрезками по 30–40 минут ухудшает работу нервной системы. Стресс усиливается, если женщина не может остаться одна и восстановить силы, передает kp.ru.

Эксперт посоветовал близким регулярно брать заботу о ребенке на себя хотя бы на несколько часов. По его словам, усталость нередко сопровождается чувством вины, однако такое состояние связано с эмоциональным истощением, а не со слабостью характера или отсутствием любви к ребенку.

Денисов-Мельников отметил, что важна и помощь психолога, особенно если женщина чувствует себя одинокой и не может обсудить переживания с семьей. Он предложил близким спрашивать о самочувствии матери: оценка состояния ниже пяти баллов из десяти, по мнению специалиста, служит тревожным сигналом и поводом дать ей отдых.