Психолог Дегтярева объяснила, что фобии часто сопровождаются тяжелыми физическими симптомами

Психолог Вера Дегтярева в беседе с KP.RU объяснила, как распознать, когда страх становится фобией и начинает вредить человеку.

По словам эксперта, страх — это естественная реакция психики, но важно, чтобы он не начал управлять жизнью человека.

«Есть грань между обычным страхом и фобией. Определяется это не силой испуга, а при встрече с объектом — как сильно ваша жизнь подстраивается под этот страх. Страх начинает управлять вашим выбором — это называется избегание», — подчеркнула психолог.

Дегтярева отметила, что при фобии тревога не проходит даже после того, как опасность миновала. Кроме того, фобии часто сопровождаются тяжелыми физическими симптомами: учащенным сердцебиением, дрожью, нехваткой воздуха, тошнотой и потливостью.