Психолог Чернева объяснила решение родить в 40 лет совпадением желания с ресурсом

Все больше женщин в России, США и Европе решаются на роды после 40 лет. Это стало возможным благодаря накопленным ресурсам и зрелости. Однако позднее материнство доступно не всем и имеет свои сложности. «Вечерняя Москва» пообщалась с экспертами, чтобы понять, что движет такими женщинами и какие вызовы они встречают.

Решение о рождении детей в зрелом возрасте, по словам экспертов, продиктовано наличием стабильного партнера, финансовой устойчивостью и свободным временем. Как пояснила психолог Татьяна Чернева, современная женщина в 40–45 лет находится не на закате, а в середине взрослой биографии. По ее мнению, позднее материнство обусловлено не страхом одиночества, а совпадением желания с ресурсом.

Чернева подчеркивает, что зрелая мать способна научить ребенка выдерживать неудачи, не бояться отказов и договариваться без превращения конфликта в войну. Однако она предупреждает, что из-за физического состояния родителя дети могут чувствовать себя менее уверенно. Социолог Максим Страхов добавляет, что откладывание родов меняет привычное устройство семьи, а финансовая стабильность снижает хронический стресс матери, становясь важным ресурсом для воспитания.