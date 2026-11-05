Психолог Булгакова заявила, что искренний смех помогает перезагрузить нервную систему

По словам эксперта кафедры психологии труда и психологического консультирования, во время смеха выделяются эндорфины, дофамин и окситоцин, а уровень гормона стресса — кортизола — резко снижается. Качественный юмор, комедии и стендапы помогают человеку экологично прожить коллективную тревогу и снять эмоциональное напряжение, отметил «Ридус».

При этом специалист подчеркнула, что смех должен быть поддержкой, а не способом бегства от проблем или средством заглушить боль. Здоровый юмор освобождает и облегчает жизнь, но не должен подменять собой решение сложных задач.