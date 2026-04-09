Психолог Бреус объяснил, что пробуждения около двух или трех часов ночи могут быть связаны с естественными процессами

Клинический психолог Майкл Дж. Бреус объяснил, что пробуждения около двух или трех часов ночи могут быть связаны с естественными процессами в организме человека, сообщило РИАМО .

По словам специалиста, вечером температура тела постепенно снижается, и организм начинает вырабатывать мелатонин, благодаря чему человек засыпает. Ночью же тело постепенно согревается, чтобы не допустить переохлаждения, и этот процесс может разбудить человека на короткий промежуток времени, написал «МК в Питере».

Как правило, большинство людей быстро засыпают снова и не запоминают пробуждения. Однако если после таких пробуждений человеку не удается уснуть, это может быть признаком бессонницы. В этом случае психолог рекомендует проанализировать режим сна, уровень стресса и условия в спальне. Если эти меры не помогают, стоит рассмотреть вариант когнитивно-поведенческой терапии.