Психолог Борланд: регулярные встречи с друзьями помогут побороть осенний упадок сил

Сокращение светового дня, хмурая и промозглая погода зачастую приводят к сезонному упадку настроения и сил. Как избежать осенней депрессии рассказал психиатр и клинический психолог Адам Борланд в интервью WCBD Charleston, его слова приводит Мойка 78 .

В медицине подобное воздействие погоды на эмоциональный фон человека называют сезонным аффективным расстройством. Для того, чтобы избежать влияния поздней осени на настроение, специалист посоветовал как можно больше времени проводить в компании близких и друзей.

Кроме того, важен качественный сон, умеренная физическая активность и разнообразное питание. Полезно много времени находиться на свежем воздухе, особенно в солнечную погоду. Недостаток света можно компенсировать специальными лампами для светотерапии, добавил Борланд.