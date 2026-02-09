Психолог Болзан рассказала, что отказ ребенка от еды может быть индикатором глубокого социального дискомфорта

Отказ ребенка от еды может быть вызван не только физиологическими причинами, но и психологическими проблемами. Важно понимать, что за этим поведением могут скрываться серьезные сигналы о состоянии ребенка, рассказала психолог Ника Болзан. Ее слова привел сайт izhlife.ru .

Как отметила эксперт, в ее практике часто встречаются случаи, когда пищевое поведение становится индикатором глубокого социального дискомфорта. Например, девочка Аня перестала есть из-за буллинга в школе. Она стала жертвой токсичных замечаний сверстников относительно своего веса. В сознании ребенка сформировалась деструктивная связка: «еда – лишний вес – социальное отторжение и боль».

Если отказ от еды длится больше двух-трех недель, ребенок заметно теряет вес, становится вялым, раздражительным, появляются головокружения, обмороки, сильная фиксация на весе или теле, важно не ждать и обращаться к специалистам.

Психолог Родион Чепалов так же посоветовал родителям в первую очередь не усиливать давление на ребенка. Чем больше контроля и угроз, тем выше риск, что отказ от еды закрепится. Важно спокойно поговорить с ребенком о его жизни, а не о еде.