Психолог Бережная обозначила шаги по преодолению выгорания

Выгорание — это состояние глубокого психоэмоционального истощения, возникающее из-за хронического стресса. Оно характеризуется эмоциональным истощением, цинизмом и отчуждением, а также ощущением бессмысленности своих усилий. Об этом «Известиям» рассказала практикующий психолог, кандидат психологических наук, генеральный директор ООО «Вместе.ПРО» Олеся Бережная.

Психолог обозначила пять шагов для восстановления после выгорания. Первым шагом является признание своего состояния и анализ причин выгорания. Второй шаг — интеграция опыта, принятие прошлого, настоящего и будущего. Третий шаг — обретение внутреннего стержня, поиск своей цели. Четвертый шаг — составление карты ресурсов, поиск источников энергии. Заключительный шаг — переход к вдохновению как новой реальности.

«Спросите себя: какая идея заставляет мое сердце биться чаще? Именно такие устремления наполнят пустоту светом и станут устойчивым источником радости и баланса», — резюмировала Бережная.