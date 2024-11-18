Синдром Марио, названный в честь героя игр Nintendo, — вечная ловушка, которая мешает человеку достичь успеха. При такой роли желание быть нужным идет впереди собственных интересов. Об этом рассказал психолог-практик Николай Баранов в беседе с РИАМО.
Эксперт перечислил признаки данного расстройства. Среди них — иллюзия успеха, постоянная борьба с проблемами и демонстрация исключительно хороших качеств. Кроме того, синдром Марио сопровождается отсутствием спокойных периодов в бизнесе.
По словам психолога, выбраться из данного состояния помогут расстановка приоритетов и распределение ресурсов. При принятии важных решений необходимо ориентироваться на собственные нужды.
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