Психолог Банюк указал на важность жить в гармонии с собой для предотвращения преждевременного старения

Чтобы предотвратить преждевременное старение, важно жить в гармонии с собой, заявил психолог-консультант Василий Банюк в интервью «Вечерней Москве» .

По его словам, необходимо честно взглянуть на свою жизнь и пересмотреть жизненные цели, а также отказаться от решений, принятых из страха, вины или сомнения. «Организм остается молодым, пока человек живет в согласии со своей глубинной природой», — отметил психолог.

Банюк подчеркнул, что причинами раннего старения часто становятся тревожность, социальная изоляция и хронический стресс. Эти состояния приводят к дисбалансу гормонов, что негативно влияет на здоровье и внешний вид, написал NEWS.ru.