Психолог Ащеулова объяснила причину возникновения панических атак

Панические атаки часто становятся следствием длительного стресса, когда психика человека достигает предела своих возможностей. После нескольких приступов человек начинает бояться их повторения и может изменить свое поведение: избегает выхода из дома, отказывается от поездок и боится оставаться один. Психолог Ирина Ащеулова в беседе с RuNews24.ru отметила, что многие люди продолжают игнорировать тревожные симптомы, даже когда их состояние становится тяжелым.

Главной причиной этого является страх — страх услышать непоправимый диагноз или быть осужденным.

«Особенно тяжело становится тем людям, которые привыкли быть сильными, все контролировать и справляться самостоятельно», — говорит психолог.

Они часто пытаются убедить себя, что их проблемы не так серьезны, и пытаются справиться с ними усилием воли. Однако тревожное расстройство таким образом не лечится. Иногда люди боятся обращаться за помощью из-за негативного опыта в прошлом, когда им говорили, что они все придумали или что их проблемы несущественны. Это приводит к недоверию к помощи в целом.

Важно помнить, что тревожные симптомы могут усиливаться из-за физического состояния организма. Поэтому базовое обследование у врача — разумный шаг. Но если анализы в норме, а тревога и бессонница остаются, не стоит годами искать скрытую болезнь и оставаться с этим в одиночку.

«Мы живем в условиях постоянной перегрузки нервной системы», — подчеркивает эксперт.

Мозг практически не получает паузы из-за бесконечного потока информации, тревожных новостей и высокого темпа жизни. В таких условиях важно понимать, что тревожное расстройство поддается коррекции. Помощь может включать психотерапию, работу с образом жизни, обучение навыкам саморегуляции и развитие эмоционального интеллекта.