Психолог Арленинова подчеркнула, что психически здоровый человек способен адекватно справляться с событиями в жизни

Медицинский психолог Саратовского городского психоневрологического диспансера Елена Арленинова рассказала о факторах, влияющих на психическое здоровье. Она отметила, что психически здоровый человек способен «адекватно справляться с событиями жизни». Об этом сообщил «СарИнформ» .

Среди причин психических расстройств психолог назвала черепно-мозговые травмы, опухоли, инфекции, инсульты, а также семейные конфликты, стресс и неправильный образ жизни.

Для сохранения психического здоровья Арленинова рекомендовала заниматься спортом, правильно питаться, спать не менее семи-восьми часов и иметь хобби.

«Когда занимаешься любимым делом, выделяется гормон радости», — подчеркнула медик.

Также врач рассказала о техниках, позволяющих снять стресс. Одна из них — метод заземления, который помогает погрузиться в состояние «здесь и сейчас». Другая — ведение дневника благодарности для развития гибкости мышления.