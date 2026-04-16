Психолог Аристова сообщила о риске летального исхода из-за бессонницы

Клинический психолог Ольга Аристова предупредила о серьезных последствиях хронического недосыпа, вплоть до летального исхода. Об этом сообщило ИА НСН .

По словам специалиста, сейчас у людей наблюдается повышенный уровень фонового стресса.

«Усиливается конкуренция, люди стараются много работать, это тренд на трудоголизм, постоянное „достигаторство“. Нужно вводить тренд на здоровый сон, так как это все ведет к выгоранию, депрессиям, истощению», — отметила Аристова.

Она объяснила, что каждому человеку необходимо спать не менее семи-восьми часов в сутки. Для борьбы с недосыпом эксперт рекомендовала отказаться от кофеина и больше времени уделять прогулкам на свежем воздухе, добавил RT.