Психолог Аристова: привычку заедать стресс следует заменить спортом или прогулками

Еда — доступный источник эндорфинов, однако привычка заедать стресс часто приводит к набору лишнего веса. В науке это явление называется компульсивным перееданием, рассказала клинический психолог Ольга Аристова в беседе с Национальной Службой Новостей.
Специалист отметила, что в условиях экономической и мировой нестабильности люди склонны искать утешение в еде. Повышенный уровень кортизола усиливает чувство голода, заставляя человека есть больше. Альтернативой могут служить спорт, дыхательные упражнения и прогулки, посоветовала Аристова.
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