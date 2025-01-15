Психолог Аристова: привычку заедать стресс следует заменить спортом или прогулками

Еда — доступный источник эндорфинов, однако привычка заедать стресс часто приводит к набору лишнего веса. В науке это явление называется компульсивным перееданием, рассказала клинический психолог Ольга Аристова в беседе с Национальной Службой Новостей .

Специалист отметила, что в условиях экономической и мировой нестабильности люди склонны искать утешение в еде. Повышенный уровень кортизола усиливает чувство голода, заставляя человека есть больше. Альтернативой могут служить спорт, дыхательные упражнения и прогулки, посоветовала Аристова.